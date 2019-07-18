Ernest Airlines временно сделал провоз багажа бесплатным

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Акция продлится с 17 по 19 июля 2019 года и касается перелетов, которые будут выполняться в период с 15 августа 2019 года по 28 марта 2020 года.

Для получения права на бесплатный провоз багажа на этапе оформления билета необходимо добавить в корзину услугу провоза 20 кг багажа по цене 0 евро.

В случае, если это не сделать, по билету будет действовать стандартная норма, не предусматривающая бесплатную сдачу вещей в багаж.

Бесплатная норма перевозки ручной клади на рейсах Ernest Airlines составляет 10 кг. Пассажир может взять с собой в салон только один предмет, габариты которого не превышают 55х35х25 см.

Маршрутная сеть Ernest Airlines включает четыре украинских города. Авиакомпания летает в аэропорт "Киев" из Бергамо, Болоньи, Рима, Неаполя, Милана и Генуи, во Львов из Бергамо, Рима, Неаполя и Венеции, из Харькова в Милан и Рим, из Одессы в Рим. Компания присутствует на украинском рынке с 2017 года.

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