Нацбанк спрогнозировал размещение евробондов на $1 миллиард до конца года

Как передает БизнесЦензор, об этом на брифинге сообщил заместитель главы правления НБУ Дмитрий Сологуб.

"Сейчас мы видим, что Минфин аккумулировал достаточно большую ликвидность в иностранной валюте, мы видим, что Министерство финансов проводит разумную политики по размещению внутреннего государственного долга и мы видим, что все эти проблемы с финансирование уже почти решены", – сказал Сологуб.

"Мы не видим значительных проблем у Министерства финансов по поводу тех платежей, которые будет по государственному долгу в этом году", – добавил замглавы НБУ.

Сологуб сообщил, что в своем прогнозе Нацбанк закладывает, что Минфин осенью выйдет на внешний долговой рынок и разместит евробонды на $1 миллиард.

"Но это наше экспертное ожидание и оно не связано с каким-то размещением, что нужно дожить до конца года. Это такое стандартное выстраивание профиля государственных ценных бумаг", – отметил замглавы НБУ.

Сологуб также отметил потенциал по снижению процентных ставок по госдолгу в иностранной валюте, который связан с продолжением сотрудничества с МВФ.

Как сообщалось, в июне Минфин успешно разместил 7-летние еврооблигации Украины на сумму 1 млрд евро по ставке 6,75% годовых, спрос на ценные бумаги составил около 6 млрд евро. Последний выпуск облигаций в евро перед этим был осуществлен Украиной 15 лет назад.

После этого "Укрзализныця" разместила евробонды на $500 млн под 8,25% годовых.

Затем "Нафтогаз" 12 июля разместил два транша еврооблигаций, деноминированные в евро и долларах США: на сумму 600 млн евро на 5 лет под 7,125% и $335 млн под 7,375% годовых на 3 года.

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