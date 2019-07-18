ЕБРР выделит 50 миллионов евро на новые вагоны киевского метро

Об этом говорится в решении ЕБРР, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

"Кредит 50 млн евро для коммунального предприятия "Киевский метрополитен" на закупку 50 вагонов для новой линии метро на Виноградарь. Проект осуществляется в рамках программы "Зеленые города-2", целью которой является содействие решению экологических проблем на уровне городов в масштабах соответствующих секторов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще ожидается окончательное рассмотрение решения Советом директоров ЕБРР.

Дата рассмотрения запланирована на 18 сентября 2019 года.

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