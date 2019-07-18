Нефьодов ожидает увеличения финансирования таможни в госбюджете на 2020 год

Об этом Нефьодов сказал в ходе встречи с представителями Европейской бизнес-ассоциации, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Краткосрочно ожидаю, что финансирование таможни будет в следующем году увеличено. Ожидаем, что таможня войдет в перечень госорганов, где реализуется пилот реформы государственного управления с доплатами со стороны Евросоюза и созданием соответствующих директоратов. И плюс мы работаем с Минфином, чтобы создать большее маневрирование зарплатным фондом, чтобы не отталкиваться от рангов и отойти от "зарплатной уравниловки", – сказал Нефьодов.

Нефьодов отметил, что с сегодняшнего дня он будет первым сотрудником Гостаможенной службы, а к концу октября намерен объявить первые конкурсы на заместителей.

"Я буду первым сотрудником с сегодняшнего дня. Реалистично ГТС заработает где-то через 2,5 месяца. Господин Верланов (глава Госналоговой службы) был назначен на должность 8 мая – и до сих пор переведено (из ГФС в ГНС) менее 1 тыс. сотрудников из 28 тыс. Это достаточно длительный и бюрократический процесс, но это и возможность очистить структуру, и этим хочется воспользоваться", – отметил Нефьодов.

В дальнейшем глава Гостаможенной службы намерен пойти путем "последовательной реформы в регионах".

"Мы создадим "образцовую таможню" (на базе одного из регионов) – выдвигаем абсолютно другие требования к персоналу там, переводим его на другое материальное обеспечение, софт и прочее. И обеспечиваем этим людям более высокую зарплату. И так – регион за регионом", – пояснил Нефьодов.

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