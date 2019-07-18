Нацбанк снизил учетную ставку до 17% годовых

Снижение учетной ставки закреплено решением правления НБУ №493-рш от 18 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Как отмечают в НБУ, в июне потребительская инфляция в годовом измерении составила 9%, приблизившись к траектории апрельского прогноза после ее отклонения в предыдущие месяцы под действием временных факторов.

Базовая инфляция в течение второго квартала несколько замедлилась (до 7,4%) и была близка к прогнозу НБУ.

Нацбанк также сохранил прогноз снижения инфляции до 6,3% на конец этого года и до целевого уровня 5% в конце 2020 года.

"Замедление инфляции и дальше будет предопределять достаточно жесткие монетарные условия. Даже при постепенном снижении учетной ставки, ее реальное значение будет оставаться высоким, учитывая улучшение инфляционных ожиданий. Высокие реальные процентные ставки будут способствовать инвестиционной привлекательности гривневых финансовых инструментов и, соответственно, поддержке обменного курса гривни. Кроме того, такая монетарная политика будет ограничивать давление со стороны потребительского спроса", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 6 июня Национальный банк Украины (НБУ) сохранил учетную ставку на уровне 17,5% годовых.

По итогам предыдущего заседания комитета по монетарной политике правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 18% до 17,5% годовых с 26 апреля 2019 года.

До этого с октября 2018 года НБУ сохранял учетную ставку на уровне 18% годовых.

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