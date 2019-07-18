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18.07.19 14:02

Еврокомиссия оштрафовала производителя чипов Qualcomm на 242 миллиона евро

Европейская комиссия, главный антимонопольный регулятор ЕС, оштрафовала американского производителя чипов Qualcomm Inc. на 242 млн евро за занижение цен на свою продукцию.

Еврокомиссия оштрафовала производителя чипов Qualcomm на 242 миллиона евро

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Как говорится в сообщении ЕК, нарушения были допущены компанией в 2009-2011 годах и касались чипов для 3G-связи в мобильных телефонах. Qualcomm продавала их по демпинговой цене своим стратегически важным клиентам, Huawei Technologies и ZTE Corp., чтобы вытеснить с рынка компанию Icera, которая сейчас принадлежит Nvidia.

Штраф составляет 1,27% выручки Qualcomm за 2018 год.

В прошлом году Еврокомиссия также оштрафовала компанию, тогда сумму составила почти миллиард евро.

Причиной стало то, что Qualcomm платила миллиардов долларов своему основному клиенту, Apple Inc., за то, чтобы компания не закупала микрочипы для своих устройств у конкурентов.

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