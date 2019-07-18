Фонд госимущества выставил на продажу компанию "Украина туристическая"

Об этом Трубаров написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

Основной вид деятельности АО "Украина туристическая" - работа туроператоров и турагентств, АО владеет 81,02% акций ПАО "Туристический комплекс "Пролисок", расположенного на просп. Победы, 139 в Киеве.

Поостоянию на 1 июля 2019 года просроченная кредиторская задолженность АО составляет 472,2 тыс. грн, задолженность по зарплате – 9,4 тыс. грн, перед бюджетом – 1,7 тыс. грн.

По условиям продажи, покупатель пакета акций обязан в течение одного года обеспечить сохранение видов деятельности АО, а в течение шести месяцев погасить все задолженности.

Гостиница "Пролисок" включает 120 номеров, коттедж на шесть мест и кемпинг, ресторан с тремя залами от 45 до 120 мест, конференц-зал.

АО "Украина туристическая" по итогам 2018 года увеличило чистый убыток в 1,7 раза по сравнению с 2017 годом – до 142,6 тыс. грн.

По итогам первого квартала-2019 чистый убыток составил почти 20 тыс. грн. Активы АО оцениваются в 78,3 млн грн.