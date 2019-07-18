Запретившая полеты SkyUp судья Барышевского суда передумала увольняться

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Судья подала заявление об отставке после того, того, как дело в отношении нее начало Государственное бюро расследований.

Сегодня во время заседания Высшего совета правосудия, где должен был рассматриваться вопрос об отставке Литвиненко, выяснилось, что она забрала свое заявление еще 15 июля.

24 июня Государственное бюро расследований начало уголовное производство в отношении Литвиненко.

Производство начато по факту "вынесение судьей заведомо неправосудного решения" - то есть, по признакам правонарушения предусмотренного ч.1. статьи 375 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает санкции в виде ограничения свободы до 5 лет или лишение свободы от 3 до 5 лет.

Решение о приостановлении лицензии SkyUp судья Литвиненко вынесла 24 мая. В то же время, тогда судья отказалась запрещать компании "осуществлять хозяйственную деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом до разрешения спора по существу".

Журналисты обнаружили, что иск, в результате которого судья Литвиненко приняла решение, был фиктивным - жительница Барышевки, указанная истицей в постановлении суда, на самом деле не подавала его.

Отдельно юристы обратили внимание, что судья в принципе не могла принимать данное решение, поскольку оно не подпадает под юрисдикцию Барышевского районного суда. Не смог объяснить логику судьи Литвиненко и председатель суда.

Кроме того, журналисты обнаружили опосредованная связь с олигархом Игорем Коломойским в истории с иском к SkyUp Airlines в Барышевский районный суд.