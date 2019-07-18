Госинспекция продлила срок эксплуатации блока №1 Хмельницкой АЭС на 10 лет

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Срок эксплуатации блока продлен на 10 лет (до 13 декабря 2028 года).

"Признать обоснованной возможность безопасной эксплуатации энергоблока №1 ОП "Хмельницкая АЭС" на указанных в проекте уровнях мощностей", - говорится в решении коллегии ГИЯРУ.

Таким образом, это уже десятый блок АЭС Украины, срок эксплуатации которого продлен. В декабре 2010 года ГИЯРУ продлила сроки эксплуатации блоков №1 и №2 Ривненской АЭС (на 20 лет), ноябре-2013 – блока №1 Южно-Украинской АЭС (10 лет), декабре-2015 – блока №2 Южно-Украинской АЭС (10 лет), сентябре-2016 – блока №1 Запорожской АЭС (10 лет), в октябре-2016 – блока №2 Запорожской АЭС (10 лет), ноябре-2017 – блока №3 Запорожской АЭС (10 лет), в июле-2018 – блока №3 Ривненской АЭС (20 лет), в октябре-2018 – блока №4 Запорожской АЭС (10 лет).

Хмельницкая АЭС в составе двух энергоблоков (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт расположена в городе Нетишин.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.