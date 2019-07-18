Швейцария сократила экспорт часов до трехлетнего минимума

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Экспорт наручных часов упал на на 10%, до 1,64 млрд франков.

Поставки часов в Гонконг рухнули на 26,8%, до 198,4 млн франков, в Россию - на 24,5%, до 12,9 млн франков. Продажи в США выросли на 7,2%, до 202,9 млн франков, в Японию - на 3,1%, в Китай - на 1,7%, в Великобританию - на 12,7%.

По сравнению с маем июньский экспорт в целом снизился на 0,1%, импорт вырос на 1,4%, свидетельствуют данные таможни. В номинальном выражении швейцарский экспорт вырос на 8,5%, импорт сократился на 0,8%.

Профицит торгового баланса Швейцарии в июне вырос до 4,1 млрд франков по сравнению с 3,4 млрд франков в мае.