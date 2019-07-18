Вложения иностранце в украинские облигации превысили рекордные 67 миллиардов

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка и банков Украины остался без изменений, юрлиц – увеличился на 0,77 млрд грн (на 3,25%) – до 24,3 млрд грн, физлиц – сократился на 0,13 млрд грн (на 1,46%) – до 8,75 млрд грн.

В целом портфель ОВГЗ увеличился на 2,81 млрд грн (на 0,37%) – до 766,34 млрд грн.

Как сообщалось, по результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 16 июля в государственный бюджет привлечено 33,29 млрд грн (в эквиваленте по курсу НБУ), что стало крупнейшим размещением ценных бумаг на внутреннем рынке с начала года. В том числе были размещены ОВГЗ на 7,4 млрд в гривне и $1 млрд в долларах США.