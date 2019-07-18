"Транснефть" разрешила прием сырья от вероятного поставщика загрязненной нефти, – Reuters

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Документы, которые увидели журналисты агентства, сертифицировали поставки нефти с 30 марта по 19 апреля - период, когда произошло самое сильное за последние десятилетия загрязнение российской нефти, - в том месте, где, по версии следствия, находился источник загрязнения.

Сотрудники Cледственного комитета задержали двух руководителей небольшой нефтетранспортной компании, которая называется "Нефтеперевалка": генерального директора Светлану Балабай и её заместителя Рустама Хуснутдинова.

Сотрудники Следственного комитета сообщили, что задержали еще двух подозреваемых: Сергея Баландина - заместителя генерального директора компании Магистраль и Владимира Жоголева - генерального директора компании "Петронефть Актив".

Согласно копии обвинений, которую увидели журналисты, сотрудники прокуратуры предъявили обвинения еще двум лицам, которых разыскивает полиция: Роману Трушеву и Роману Ружечко. Трушев - бывший владелец "Нефтеперевалки", а Ружечко - генеральный директор компании "Самаратранснефть-Терминал", которая ранее владела "Нефтеперевалкой".

По данным следствия, все шестеро участвовали в преступном сговоре с целью загрязнения трубопроводной системы "Транснефти". Следствие выдвинуло обвинение в отношении Трушева и Ружечко, согласно которому они руководили сговором и завербовали ещё четырёх подозреваемых.

В материалах обвинения не уточняется, на каком основании были сделаны эти выводы. Адвокат Балабай сказал, что она не виновна. Адвокат Трушева также сказал, что его подзащитный не виновен. Адвокат Хуснутдинова и адвокат Жоголева отказались от комментариев. Рейтер не удалось связаться с Баландиным или его представителями. Адвокат Ружечко сказал, что в материалах прокуратуры нет ничего, что доказывало бы вину его подзащитного.

По словам президента "Транснефти" Николая Токарева, в загрязнении виновата фирма-поставщик нефти, но он не уточнил название компании.

Документы, которые увидели журналисты, подтверждают, что нефть, поступившая в трубопроводную сеть через компанию "Нефтеперевалка" через приемный терминал в Самарской области, соответствует техническим стандартам, установленным российским государством.

Рейтер не удалось провести независимую проверку подлинности документов.

Сертификаты, по всей видимости, подписаны должностными лицами дочерней компании "Транснефти" – "Транснефть-Дружба". На каждом сертификате стоят подписи двух должностных лиц "Транснефти", но каждый день их подписывали разные люди. В период поступления загрязнённой нефти в трубопроводную сеть сертификаты выдавались не реже одного раза в день, а в большинстве случаев - чаще. На запросы Рейтер о комментарии, направленные официальным лицам через "Транснефть-Дружбу," ответа не последовало.

В документах говорится, что нефть, поставляемая "Нефтеперевалкой" в трубопроводную сеть "Транснефти", соответствовала всем техническим критериям, в том числе по количеству присутствующих в ней органических хлоридов - класс химических веществ, из-за которых произошло загрязнение.

Токсичные химикаты загрязнили магистральный нефтепровод "Дружба", по которому Россия, второй по величине в мире экспортер нефти, поставляет сырьё потребителям в Белоруссии, Германии, Польше, Венгрии, Словакии и Чехии.

Европейские нефтеперерабатывающие заводы были вынуждены приостановить работу из-за опасений, что загрязнённая нефть выведет из строя их оборудование. В результате перебоев цены на нефть достигли шестимесячного максимума, превысив $75 за баррель.