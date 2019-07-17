Власти Молдовы заинтересовались арендой украинских хранилищ газа

Об этом министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску сообщил в интервью euractiv, передает БизнесЦензор.

"Наше текущее газовое соглашение с Россией истекает в конце этого года. Поэтому мы будем вести переговоры по новому соглашению о ценах на газ. Также ведутся переговоры с Украиной о возможной аренде хранилищ газа в Украине, которые помогут подключиться к реверсным поставкам газа из Европы", – сообщил Попеску.

Министр отметил, что также рассматривается возможность расширения импорта газа из Румынии.

"Румыния также является производителем газа, гораздо менее зависимым от поставок газа из-за рубежа, чем все другие государства Центральной Европы, что потенциально дает стране определенную степень свободы маневра, когда необходимая инфраструктура будет создана", – добавил Попеску.

Министр пояснил, что уже построен трубопровод из Румынии в Молдову, однако он пока что не достигает Кишинева, где находятся крупнейшие потребители газа. Поэтому сейчас начаты работы по строительству продолжения трубопровода, которые, как ожидается, будут закончены в следующем году.

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Как сообщалось, в прошлом году министр экономики и инфраструктуры Молдовы Кирилл Габурич заявлял, что правительство страны не планирует заключать с "Газпромом" новый договор на поставку газа.

Сейчас Молдова покупает газ у "Газпрома" по договору, который был подписан в 2008 году. Ежегодно договор продлевается, его положения остаются в силе. Согласно условиям, цена рассчитывается ежеквартально в зависимости от цены нефти на мировых рынках. Нынешнее соглашение по поставку в Молдову газа действует до 31 декабря 2019 года.

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