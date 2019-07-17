МВФ ухудшил прогноз роста экономики России

Об этом говорится в сообщении исполнительного совета фонда по итогам консультаций с РФ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

В 2020 году МВФ ожидает рост экономики РФ на 1,9%, тогда как в апреле прогнозировал 1,7%.

Ранее, в мае, по завершении работы миссии сотрудников фонда в РФ МВФ заявлял, что темпы роста российской экономики будут сохраняться на уровне среднего значения за последние три года (1,4%).

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Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ на 2019 год – 1,3%, ЦБ РФ ожидает рост в интервале 1-1,5%.

Ухудшение оценки в 2019 году фонд объясняет низкой оценкой роста в первом квартале, снижением цен на нефть и воздействием более высокой ставки НДС на частное потребление.

В то же время МВФ отмечает, что благоприятное влияние на рост российской экономики может оказать увеличение расходов в рамках нацпроектов. Однако без структурных реформ рост ВВП РФ в долгосрочной перспективе не превысит 2%.

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