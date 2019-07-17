Омелян поручил использовать украинский язык для объявлений на борту самолетов

Об этом Омелян сообщил в Facebook, передает БизнесЦензор.

"На выполнение закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, обратился к украинским авиакомпаниям с просьбой неуклонно придерживаться украинского законодательства во внутреннем и международном пассажирском сообщении. Услуги в сфере транспорта должны предоставляться на государственном языке, при необходимости дублироваться на английском", - написал Омелян.

Он отметил, что только в случае международного транспортного сообщения объявления могут дублироваться официальным языком страны, сообщение с которым осуществляет соответствующее транспортное средство.

Также Омелян напомнил, что авиационное сообщение с Россией прекращено в 2015 году.

"Соответствующие поручения были также предоставлены государственным органам и предприятиям в сфере ответственности Министерства инфраструктуры", - добавил министр.

В настоящее время русский язык для объявления информации на борту в дополнение к украинскому и английскому на внутренних и международных рейсах использует крупнейшая авиакомпания Украины МАУ, отмечает avianews.com.

По итогам первых шести месяцев 2019 года доля трансфера на регулярных рейсах авиаперевозчика составила 49,3%. Авиакомпания летает в страны бывшего СССР, где ранее широко применялся русский язык: Беларусь, Молдову, Казахстан, Азербайджан, Грузию, Армению, Латвию и Литву.

Для выполнения условий нового закона МАУ придется отказаться от использования русского языка для объявления информации на борту на большинстве своих направлений за исключением рейсов в Беларусь и Казахстан. В этих странах помимо белорусского и казахского на официальном уровне применяется также и русский язык.

Однако закон не запрещает индивидуальное обслуживание пассажира по его просьбе на языке, который является приемлемым для сторон, но не является государственным.

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