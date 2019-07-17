БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
17.07.19 18:25

Минрегион призвал местные власти ввести новые ограничения застройки

Украинские города должны менять свои генеральные планы и вводить новый раздел, посвященный "голубым линиям", где будет четко прописано, какая максимальная высотность застройки должна быть.

Минрегион призвал местные власти ввести новые ограничения застройки

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

Замминстра напомнил, что с 1 сентября 2018 года в Украине вступили в силу новые государственные строительные нормы "Планировка и застройка территорий", которые, в частности, впервые ввели норму по ограничению высотности зданий в населенных пунктах Украины - так называемые "голубые линии". Они регулируют силуэт и высотность застройки и способствуют сохранению гармоничного облика населенных пунктов.

"Много проектов было согласовано до принятия новых строительных норм, и они начали строиться раньше. Поэтому только сейчас мы начнем наблюдать первые результаты этих изменений, как строятся новые объекты по новым нормам. Например, мы ввели новые ГСН по планированию и застройке территорий. Появилось такое понятие, как "голубая линия" – ограничение высотности в населенных пунктах. И украинские города уже должны изменять генеральные планы и вводить новый раздел с "голубыми линиями", – сказал Парцхаладзе.

Он отметил, что, к сожалению, не все органы местной власти заинтересованы это делать быстро.

"Нам они прямо не подчиняются. Мы можем регулировать их работу только нормами и правилами. Но вопрос, выполняют ли они их. Пока не видим результатов по обновлению генеральных планов с учетом новых норм", – добавил замминистра.

Он рассказал, что в рамках закона о децентрализации на места были делегированы многие полномочия и доходов. Поэтому выполнение государственных строительных норм также должно быть на постоянном контроле местной власти.

"Если четыре года назад доходы всех местных бюджетов были около 50-60 млрд грн, то сегодня это уже около 300 млрд грн. Им переданы колоссальные ресурсы и возможности. И они должны их использовать", – подчеркнул Парцхаладзе.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100