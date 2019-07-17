Кабмин готовит введение пошлин на дизтопливо из России, – СМИ

Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на несколько источников в правительстве, знакомых с процессом подготовки документа, передает БизнесЦензор.

"Сейчас анализируются данные за первое полугодие, все ведомства дали свою информацию, теперь решение за Минэкономики", – сообщил один из собеседников издания.

Одобренный 15 мая проект постановления Кабинета министров предусматривал введение специальных пошлин на импорт дизтоплива из России с 1 августа. На объем импорта до 2,5 млн тонн в год проектом была предусмотрена пошлина в размере 2%, на импорт свыше этого объема – 25%.

По данным издания, кроме этого рассматриваются еще два варианта: введение 5% пошлины с параллельным снижением годовой квоты или вовсе отказ от ограничительных мер.

"Сторонники отсрочки ограничительных мер аргументируют свою позицию тем, что российские санкции, послужившие поводом для такого решения Кабинета министров, в итоге не оказали сильного влияния на украинский рынок", – пояснил один из собеседников.

В свою очередь сторонники ужесточения ограничительных мер выступают за снижение зависимости от российских поставок и увеличения импорта через порты и наращивания объемов внутренней переработки.

Министерство экономического развития и торговли, которое было разработчиком постановления, ранее отказывалось комментировать причины задержки с его публикацией.

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Напомним, решение о введении ограничений на импорт российских товаров, в том числе дизтоплива, принималось в ответ на действия со стороны Российской Федерации, которая за месяц до этого, 18 апреля, ввела санкции в отношении Украины.

Российские санкции, вступившие в силу с 1 июня, запрещают поставку сырой нефти, битума и еще ряда продуктов нефтепереработки и вводят новые правила поставок дизтоплива и сжиженного газа.

После 1 июня Министерство экономики РФ ежемесячно утверждает размер квот на вывоз автогаза и дизтоплива в Украину. На июнь размер квот был снижен на 30–50% от майского уровня, но на июль Минэкономики РФ удовлетворило в полном объеме заявки российских экспортеров.

Напомним, поставки дизтоплива из России в 2018 году обеспечили 40% украинского рынка – 2,6 млн тонн. В первом полугодии 2019 года поставки выросли на 23,2%, до 1,38 млн тонн, по сравнению с аналогичным показателем 2018 года, а доля в балансе рынка до 44%.

Основным каналом поставки дизтоплива на украинский рынок является нефтепродуктопровод "ПрикарпатЗападтранс" (украинский участок нефтепродуктопровода Самара–Западное направление), который связывают с окружением Виктора Медведчука.

В 2017 года импорт по трубопроводу составил 1,83 млн тонн (30% баланса), в 2018 году – 2,42 млн тонн (37% баланса), за 6 месяцев 2019 года – 1,26 млн тонн (40%).