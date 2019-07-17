Конкурсная комиссия предложила трех новых кандидатов в набсовет "Приватбанка"

Как передает БизнесЦензор, об этом член конкурсной комиссии, народный депутат Павел Ризаненко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Поскольку трое из 6 новоизбранных независимых членов наблюдательного совета "Приватбанка" отказались "приобретать полномочия", ссылаясь на невозможность выполнения требования по электронному декларированию, конкурсной комиссии пришлось вернуться к работе. Взамен выбывших кандидатов комиссия предлагает Кабмину назначить следующие кандидатуры: Шьонайх-Каролат Себастьян, Томаш Ольга и Сульжик Роман", – сообщил Ризаненко.

Как сообщалось, Кабинет министров вывел из состава наблюдательного совета "Приватбанка" независимых членов-иностранцев, которые вошли в него сразу после национализации финучреждения, в том числе возглавлявшего совет автора программы реформирования банковской системы Турции Энгина Акчакочу, управляющего партнера инвесткомпании Apollo Management Андреа Монетту и автора реформы финсектора в Ирландии Стивена Силиги.

Соответствующее распоряжение Кабмин принял 5 июля в связи с тем, что указанные члены набсовета 13 июня отказались от повторного назначения в него, утвержденного распоряжением Кабмина от 22 мая.

Одновременно правительство распоряжением от 5 июля назначило в набсовет крупнейшего украинского банка Юлию Мецгер как представителя государства от президента. До этого назначения она была заместителем начальника отдела правового обеспечения банковской деятельности юридического управления "Укрэксимбанка", ранее возглавляла отдел корпоративного права ООО "Юридическая компания "Легальто".

Как сообщалось, на заседании 22 мая Кабинет министров утвердил состав наблюдательных советов государственных "Приватбанка", "Укрэксимбанка" и "Ощадбанка".

Согласно решению Кабмина, независимыми членами наблюдательного совета "Приватбанка" стали Энгин Акчакоча, Андреа Монета, Стивен Силиг, Шэрон Иски, Надир Шейх, Эран Кляйн.

Андреа Монета, Стивен Силиг и Энгин Акчакоча уже были членами набсовета "Приватбанка", сформированного после его национализации.

Представителями государства в набсовете банка утверждены Артем Шевалев от Кабмина и Сергей Олексиенко от Верховной Рады.

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