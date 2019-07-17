Кабмин назначил трех новых независимых членов набсовета "Приватбанка" (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, об этом член конкурсной комиссии, народный депутат Павел Ризаненко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Поскольку трое из 6 новоизбранных независимых членов наблюдательного совета "Приватбанка" отказались "приобретать полномочия", ссылаясь на невозможность выполнения требования по электронному декларированию, конкурсной комиссии пришлось вернуться к работе. Взамен выбывших кандидатов комиссия предлагает Кабмину назначить следующие кандидатуры: Шьонайх-Каролат Себастьян, Томаш Ольга и Сульжик Роман", – сообщил Ризаненко.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, предложенные кандидатуры были утверждены на заседании Кабинета министров в среду, 17 июля.

Согласно приведенным данным, Шьонайх-Каролат Себастьян имеет более 30 лет опыта работы в коммерческих банках, из которых около 20 лет – на руководящих должностях в Германии, Австрии и Польше. Себастиан получил свою экспертизу в Deutsche Bank, возглавлял региональные кооперативные банки в Германии и Польше. Имеет успешный опыт трансформации бизнес-моделей банков.

Томаш Ольга имеет большой опыт работы в украинских и международных банках, а также в международных финансовых организациях. Обладает глубоким пониманием украинского рынка, а также знаниями лучших международных практик с акцентом на аудит, оперативную эффективность, управление рисками и IТ.

Сульжик Роман имеет значительный опыт работы в финансовой сфере в Украине, СНГ и США, а также глубокое понимание IT технологий. Опыт Романа включает экспертизу в финансах и информационных технологиях: он соучредитель стартапа, который ориентирован на внедрение передовых технологий Blockchain в реальном секторе.

Как сообщалось, Кабинет министров вывел из состава наблюдательного совета "Приватбанка" независимых членов-иностранцев, которые вошли в него сразу после национализации финучреждения, в том числе возглавлявшего совет автора программы реформирования банковской системы Турции Энгина Акчакочу, управляющего партнера инвесткомпании Apollo Management Андреа Монетту и автора реформы финсектора в Ирландии Стивена Силиги.

Соответствующее распоряжение Кабмин принял 5 июля в связи с тем, что указанные члены набсовета 13 июня отказались от повторного назначения в него, утвержденного распоряжением Кабмина от 22 мая.

Одновременно правительство распоряжением от 5 июля назначило в набсовет крупнейшего украинского банка Юлию Мецгер как представителя государства от президента. До этого назначения она была заместителем начальника отдела правового обеспечения банковской деятельности юридического управления "Укрэксимбанка", ранее возглавляла отдел корпоративного права ООО "Юридическая компания "Легальто".

Как сообщалось, на заседании 22 мая Кабинет министров утвердил состав наблюдательных советов государственных "Приватбанка", "Укрэксимбанка" и "Ощадбанка".

Согласно решению Кабмина, независимыми членами наблюдательного совета "Приватбанка" стали Энгин Акчакоча, Андреа Монета, Стивен Силиг, Шэрон Иски, Надир Шейх, Эран Кляйн.

Андреа Монета, Стивен Силиг и Энгин Акчакоча уже были членами набсовета "Приватбанка", сформированного после его национализации.

Представителями государства в набсовете банка утверждены Артем Шевалев от Кабмина и Сергей Олексиенко от Верховной Рады.

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