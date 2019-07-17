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17.07.19 17:25

ЧАЭС возобновила работу завода по переработке жидких радиоактивных отходов

ГСП "Чернобыльская АЭС" возобновило промышленную эксплуатацию завода по переработке жидких радиоактивных отходов (РАО).

ЧАЭС возобновила работу завода по переработке жидких радиоактивных отходов

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение предприятия, передает БизнесЦензор.

Комплексные активные испытания на объекте были проведены еще в 2014 году, однако ЧАЭС ожидала получения сертификата от Государственной строительно-архитектурной инспекции. В связи с введением новых строительных норм выполнены дополнительные работы, в частности, по реконструкции системы противопожарной и молниезащиты, а также по внешнему утеплению здания.

Дополнительно на заводе установлены автономные электрокотлы и парогенератор, что позволяет проводить упаривание РАО для уменьшения их количества.

Сертификат был получен в марте 2018 года, и ЧАЭС занялась поиском цемента необходимой марки, который должен был пройти предварительные испытания для выполнения технологического процесса.

В ЧАЭС отмечают, что за неделю работы на заводе подготовлено 34 упаковки готового продукта, тогда как до возобновления его эксплуатации было изготовлено всего 63. В течение первого полугодия промышленной эксплуатации завода планируется освоение проектной мощности в объеме до 10 упаковок с РАО в сутки.

Проектная мощность завода по переработке жидких РАО - не менее 2,5 тыс. кубометров необработанных отходов в год.

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