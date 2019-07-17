"Укрзализныця" рассматривает Bombardier как потенциального поставщика электровозов

Об этом в интервью "Магистрали" сообщил директор по стратегическому развитию и инвестиционной политике "Укрзализныци" Антон Саболевский, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

Преимуществом именно этих поставщиков является то, что они уже производят технику для колеи 1520 мм.

"Сейчас "Укрзализныця" ведет активные переговоры с потенциальными партнерами. Главными претендентами являются Alstom, CRRC и Bombardier. Основное преимущество этих производителей в том, что они имеют готовые модели электровозов для колеи 1520 мм, а остальные требует довольно значительного времени, чтобы такие модели разработать", - отметил Саболевский.

Однако в конечном итоге главным критерием отбора будет общая стоимость электровоза с учетом его жизненного цикла. Сюда входит начальная цена локомотива, стоимость его обслуживания и условия финансирования проекта.

Кроме того, обязательным условием для "Укрзализныци" является локализация производства в Украине.

В апреле министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что Украина уже имеет положительный опыт сотрудничества с мировыми компаниями, в частности с General Electric, и готова повторить этот опыт с канадскими производителями подвижного состава.

Также, по словам Саболевского, "Укрзализныця" может закупить маневровые локомотивы у компании Toshiba.

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