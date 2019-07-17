"Укрзализныця" может закупить маневровые локомотивы Toshiba

Об этом заявил директор по стратегическому развитию и инвестиционной политике "Укрзализныци" Антон Саболевский, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

"Сейчас изучаются различные варианты решения вопроса дефицита этого подвижного состава. В частности, подписан меморандум с компанией Toshiba, которая выполняет контракт на поставку гибридных маневровых локомотивов для Deutsche Bahn", - заявил Саболевский.

"Немецкий опыт нам пригодится. Изучаются и другие варианты приобретения локомотивов на гибридных, электрических или водородных двигателях", - добавил топ-менеджер "Укрзализныци".

Также он сообщил, что "Укрзализныця" планирует потратить 4,4 млрд грн на ремонт и восстановление имеющихся маневровых локомотивов.

По состоянию на сентябрь 2018 года в инвентарном парке "Укрзализныци" насчитывалось 3 566 локомотивов, из которых 1 258 - маневровые тепловозы.

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