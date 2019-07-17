Продажи электрокаров в июне сократились на 13%. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на маркетинговое агентство IRS Group.

По данным агентства, в июне было зарегистрировано равное количество гибридов и электромобилей – по 619 еддиниц.

Лидером по количеству зарегистрированных электрокаров в июне остается Nissan Leaf – 292 единиц. Второе место у Renault Kangoo (40 единиц) и замыкает тройку лидеров Tesla Model S (38 единиц).

В тройке лидеров по количеству зарегистрированных в течение месяца гибридов первое место у Toyota Rav-4 с 180 единиц, второе – Chevrolet Volt (64 единиц) и третье – у Toyota Camry (49 единиц).

По состоянию на 1 июля этого года в Украине зарегистрировано 26 410 единиц легковых и LCV электромобилей и гибридов.

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Напомним, в мае, по данным IRS Group, в Украине было зарегистрировано рекордное количество легковых и LCV авто с электродвигателем – 1 419 единиц, что на 31% больше, чем в апреле. В мае на первом месте по регистрации электрокаров также был Nissan Leaf – 328 единиц, по регистрации гибридов – Toyota Rav-4 (294 единиц).

По данным "Укравтопрома", в первом полугодии 2019 года украинцы приобрели и зарегистрировали 3 185 электромобилей, из них 2 964 легковых и 221 коммерческий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на электромобили в Украине вырос на 58%.