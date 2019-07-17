Бывший глава таможни уволился из Фискальной службы

Как передает БизнесЦензор, об этом и.о. главы ГФС Александр Власов сообщил на своей странице в сети Facebook.

Власов также опубликовал приказ об увольнении Кривицкого.

Виктор Кривицкий до 15 мая был исполняющим обязанности заместителя главы Государственной фискальной службы, где отвечал за таможенное направление. После освобождения от этой должности он вернулся к работе на Волынской таможне.

Кривицкий также был среди претендентов в конкурсе на замещение должности главы Государственной таможенной службы, однако был отсеян на одном из его этапов.

Как сообщалось, 17 июля Кабинет министров уволил Александра Власова с должности и.о. главы Государственной фискальной службы Украины с 22 июля. При этом Власов останется главой Одесской таможни.

9 июля и.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Александр Власов сообщил, что по результатам совещания в Ужгороде под председательством президента Владимира Зеленского принято решение об освобождении от исполнения обязанностей руководителей четырех таможен западного региона – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой.

После этого на совещении 13 иющя Зеленский заявил, что Александр Власов не уволил руководителей таможен, так как двое из четырех чиновников ушли в отпуск.

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