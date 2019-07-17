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17.07.19 16:03

Объем наличных денег за полгода уменьшился на 1,6%, – НБУ

В наличном обращении Украины по состоянию на 1 июля 2019 года находилось наличности на общую сумму 393,8 млрд грн, в том числе банкнот – 391,3 млрд грн (2,8 млрд штук) и монет – 2,4 млрд грн (13,2 млрд штук).

Объем наличных денег за полгода уменьшился на 1,6%, – НБУ

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины в Facebook, передает БизнесЦензор.

Денежные средства в обращении уменьшились на 6,4 млрд грн (или на 1,6%), если сравнить с началом этого года. Такая тенденция связана со стабильным трендом рост популярности безналичных расчетов.

Для сравнения, по данным ЕЦБ, в еврозоне сейчас находится в наличном обращении 132,8 млрд банкнот евро и 22,8 млрд монет.

По-прежнему больше всего по количеству в наличном обращении Украины находится банкнот номиналом 200 грн и разменных монет номиналом 10 коп. (23% и 29% соответственно). В еврозоне же больше по количеству находится в наличном обороте банкнот номиналом 50 евро и монет номиналом 1 евроцент (46% и 29% соответственно).

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