Объем наличных денег за полгода уменьшился на 1,6%, – НБУ

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины в Facebook, передает БизнесЦензор.

Денежные средства в обращении уменьшились на 6,4 млрд грн (или на 1,6%), если сравнить с началом этого года. Такая тенденция связана со стабильным трендом рост популярности безналичных расчетов.

Для сравнения, по данным ЕЦБ, в еврозоне сейчас находится в наличном обращении 132,8 млрд банкнот евро и 22,8 млрд монет.

По-прежнему больше всего по количеству в наличном обращении Украины находится банкнот номиналом 200 грн и разменных монет номиналом 10 коп. (23% и 29% соответственно). В еврозоне же больше по количеству находится в наличном обороте банкнот номиналом 50 евро и монет номиналом 1 евроцент (46% и 29% соответственно).

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