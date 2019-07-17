С начала года в бюджет поступило 118 миллиарда налога на доходы физических лиц, – ГФС

Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы Украины, передает БизнесЦензор.

В июне налога на доходы физических лиц было уплачено 22,4 млрд грн. Этот показатель на 17,7%, или на 3,4 млрд грн, превышает поступления июня прошлого года.

В первом полугодии 2019 года в государственный бюджет поступило 10,4 млрд грн военного сбора, что на 22%, или на 1,9 млрд грн, больше, чем за соответствующий период прошлого года.

В июне в государственный бюджет было уплачено почти 2 млрд грн военного сбора, что на 18,2%, или на 304 млн грн, больше июня 2018 года.

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