"Ивано-Франковскгаз" получил более полумиллиона обращений потребителей за полгода

Как сообщает пресс-служба компании, львиная доля обращений связана с передачей показаний счетчиков – 490 тыс., передает БизнесЦензор.

Контакт-центр является одним из ключевых каналов взаимодействия газораспределительной компании с потребителем. Он работает с 2015 года.

Пик обращений в контакт-центр приходится на начало месяца. Именно с 1 по 5 число жители звонят, чтобы передать показания счетчика. В эти дни поступает 70% всех месячных обращений.

"Когда потребители звонят в пиковое время, срок ожидания ответа оператора увеличивается. На звонки отвечает до 15 операторов. В пиковый день один оператор может обработать более 1 тыс. звонков", – рассказал начальник управления клиентского сервиса АО "Ивано-Франковскгаз" Юрий Колодий.

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Программное обеспечение контакт-центра предоставляет приоритет обратным звонкам, заказанным через личный кабинет на сайте 104.ua и звонкам с мобильных телефонов, находящихся в очереди более 10 минут.

Чтобы не ожидать в очереди ответа оператора, в "Ивано-Франковскгазе" рекомендуют передавать показания дистанционно.

Так, сейчас кроме контакт-центра, среди дистанционных сервисов, работает личный кабинет, мобильные приложения 104Mobile и 104 Mobile Light, IVR, СМС на номер 7104 и чат-бот 7104ua в мессенджере Viber. С их помощью потребители могут круглосуточно передать показания счетчика, оплаты за газ или проверить состояние лицевого счета.

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