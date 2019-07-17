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17.07.19 15:11

"Укрзализныця" планирует закупить легкие локомотивы для контейнерных поездов

"Укрзализныця" намерена до 2025 года закупить легкие четырехосные двухсистемные локомотивы, которые смогут использоваться в первую очередь для контейнерных поездов, а также и для пассажирского сообщения.

"Укрзализныця" планирует закупить легкие локомотивы для контейнерных поездов

Об этом в интервью порталу "Магистраль" сообщил директор по стратегическому развитию и инвестиционной политике компании Антон Саболевский, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

"Чтобы закрыть потребность в электрической тяге, нам понадобится до 2025 года приобрести почти 130 электровозов переменного тока и 65 электровозов постоянного тока. Кроме того, рассматривается возможность закупки легких четырехосных двухсистемных локомотивов. Эти машины могут использоваться как для контейнерных поездов (общей массой до 2 тыс. тонн), так и для пассажирских", - отметил Саболевский.

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