Россия продает в Европе незаконные навигационные карты с оккупированным Крымом. ФОТО

Об этом сообщает пресс-службу государственного учреждения "Госгидрография", передает БизнесЦензор.

"Россия незаконно реализует карты на воды Украины, несмотря на то, что Госгидрография выпускает и продает полную коллекцию карт в зоне своей юрисдикции. Такое перекрытие может привести к техническим ошибкам в навигационном оборудовании судов и привести к гибели моряков", – сказано в сообщении.

Как указывают в ведомстве, кроме этого, такими действиями РФ забирает часть украинского рынка сбыта карт, нанося ущерб национальным интересам страны.

"Россия в течение последних лет, пренебрегая всеми международными нормами и требованиями, производит и распространяет навигационные карты в зону юрисдикции Украины в Черном и Азовском морях, создавая огромную опасность судоходства в регионе. По непонятным причинам прежнее руководство учреждения замалчивало эту ситуацию, но их бездействие может стоить Украине и миру человеческих жизней", – отметил начальник Госгидрографии Александр Щипцов.

"Мы доложили о ситуации главе Морской администрации Дмитрию Петренко и, заручившись его поддержкой, хотим заставить РФ прекратить свои незаконные действия. Этому также будут способствовать иностранные коллеги и профессионализм наших юристов. Ведь эта проблема касается не только Госгидрографии, но и нарушает национальные интересы Украины", – добавил глава ведомства.

В частности, делегация Украины 13 июня на 21 заседании Гидрографической комиссии по Средиземному и Черному морям в Кадисе (Испания) выразила протест против таких действий Российской Федерации и требовала прекратить нарушение норм международного права.

Также Госгидрография уже обратилась в посольства Великобритании и Норвегии, Международной гидрографической организации и соответствующие органы с требованием как можно быстрее помочь изъятию российских карт на украинском воды из международного оборота.

"Прекращение преступного оверлеппинга карт – это только первый шаг Госгидрографии в борьбе с Россией. В ближайшее время начнем процедуру подачи иска учреждения к Российской Федерации в Международный суд в Гааге по поводу незаконного захвата нашего имущества в Крыму. Госгидрография вместе с Государственной службой морского и речного транспорта будут использовать все доступные инструменты, чтобы заставить Россию ответить за свои действия", – подчеркнул Щипцов.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram