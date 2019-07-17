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17.07.19 19:06

Минрегион пересмотрит нормы по обустройству больничных палат туалетами и душевыми

В проект новых государственных строительных норм относительно учреждений здравоохранения предлагается внести ряд изменений для повышения комфорта пациентов в больничных палатах, в частности, обеспеченности их надлежащим количеством современных санитарных комнат – туалетов и душевых.

Минрегион пересмотрит нормы по обустройству больничных палат туалетами и душевыми

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Ужасного серо-зелено-синего цвета стены, туалетные комнаты в коридоре на все отделение, обычно в неудовлетворительном состоянии – такова, к сожалению, до сих пор реальность многих украинских больниц. Конечно, в таких условиях лучше не будет выздоравливаться. И эту советчину крайне надо менять, повышать условия для предоставления услуг. Поэтому мы решили полностью обновить устаревшие нормы по проектированию учреждений здравоохранения, и один из важных вопросов – обеспеченность больничных палат туалетами и душевыми. Предложение пока такое – чтобы туалет и душ были в каждой палате. В некоторых обычных больницах и в большинстве частных есть такие палаты. Мы же хотим сделать эту норму обязательной для всех", – сказал Парцхаладзе.

Он подчеркнул, что также крайне важно, чтобы новые туалеты и душевые комнаты были доступными для маломобильных групп населения – людей с инвалидностью, пациентов с послеоперационным состоянием здоровья, беременных женщин и тому подобное.

"Все требования относительно того, как надо правильно устраивать санитарные и душевые комнаты с обеспечением беспрепятственного доступа, содержащихся в действующих ГСН "Инклюзивность зданий и сооружений". И в новых ГСН относительно учреждений здравоохранения должны обязательно быть ссылки на эти требования, как это правильно надо делать. Так должно быть", – добавил замминистра.

Новые ГСН распространяются на проектирование новых и реконструкцию существующих зданий и сооружений всех типов учреждений здравоохранения независимо от их ведомственного подчинения и форм собственности, а также помещений медицинского назначения, встроенных или входящих в состав других типов домов.

В проекте новых ГСН предлагается пересмотреть требования по:

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