Новый глава строительной инспекции не прошел испытательный срок, – Зубко

Об этом Зубко сообщил на заседании правительства в среду, 17 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

Вице-премьер уточнил, что испытательный срок длился три месяца, в течение которых новый глава ГАСИ не смог выполнить поставленные перед ним задачи.

"Электронный кабинет застройщика не внедрен, реструктуризация ГАСИ не подготовлена. И самое главное – увеличение в последнее время отказов в строительстве – с 20% до 70%. Плюс- непредоставление голове ГАСИ доступа к государственной тайне в связи с представлением им ложных сведений о себе", – отметил Зубко

"Мы проанализировали состояние выполнения задач и ситуацию на строительном рынке, которая является катастрофической по количеству обращений и отказов. Поэтому я подготовил именно такое представление. Рассчитываю, что Кабинет министров его рассмотрит согласно процедуре и примет соответствующее решение", – добавил вице-премьер.

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Как сообщалось, 27 марта Кабинет министров назначил председателем Государственной архитектурно-строительной инспекции Сергея Кузьмина.

Сергей Кузьмин с июня 2015 года по 24 января 2019 года возглавлял государственное предприятие "Специализированная государственная экспертная организация-Центральная служба Украинской государственной строительной экспертизы".

Напомним, в декабре 2018 года Кабинет министров уволил Алексея Кудрявцева с должности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) за нарушение Присяги государственного служащего и представление при поступлении на государственную службу недостоверной информации о наличии профильного образования.

Ранее на заседании Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы 10 декабря были представлены выводы "о наличии в действиях главы Госархстройинспекции Кудрявцева А. В. дисциплинарного проступка и оснований для его привлечения к дисциплинарной ответственности".

Сам Кудрявцев утверждает, на момент своего назначения, 26 июня 2015 года, на должность главы ГАСИ он имел два диплома.

Александр Кудрявцев назначен председателем Государственной архитектурно-строительной инспекции с июня 2015 года.

До этого он занимал должность директора Департамента ГАСИ в Киевской области. В 2012-2013 годах был помощником нардепа от "Партии регионов" Яна (Якова) Табачника.

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