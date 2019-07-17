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17.07.19 14:10

CБУ возбудила уголовное дело против металлургического комбината "ArcelorMittal Кривой Рог"

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело в отношении Криворожского горно-металлургического комбината ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" за загрязнение окружающей среды.

CБУ возбудила уголовное дело против металлургического комбината "ArcelorMittal Кривой Рог"

Факт возбуждения соответствующего уголовного дела по статье 441 Уголовного кодекса Украины ("экоцид") подтвердили в пресс-службе СБУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ранее бывший житель Кривого Рога Владимир Зеленский, избранный президентом, в ходе визита на малую родину раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.

При этом он напомнил, что еще в 2016-2017 годах предприятие, в частности, должно было вывести из эксплуатации мартеновский цех и остановить двухванный сталеплавильный агрегат.

В свою очередь, заместитель гендиректора предприятия Александр Иванов рассказал, что за 13 лет после смены собственника предприятие сократило на 48% выбросы в атмосферу: с 403 тыс. тонн до 208 тыс. тонн, сбросы ливневых и сточных вод сократились на 80%. В производство вложено около $4,4 млрд. За этот период были выведены из эксплуатации агрегаты, которые не соответствуют украинским и международным нормам, введены в эксплуатацию агрегаты, которые соответствуют таким нормам.

"Можно нас винить за то, что мы из 48 пунктов не выполнили 6. Тем не менее, мы планируем в следующие пять лет инвестировать в производство $1,8 млрд дополнительно, и это будут наши природоохранные мероприятия", – отметил замглавы компании.

В пресс-релизе "ArcelorMittal Кривой Рог" сообщается, что в первом полугодии 2019 года меткомбинат инвестировал в производство $168,2 млн, из них операционные затраты составили $47,8 млн, а капитальные инвестиции превысили $120,4 млн.

При этом отмечается, что "ArcelorMittal Кривой Рог" в этом году планирует завершить ряд масштабных инвестпроектов.

В пресс-релизе указано, что в 2018 году капитальные и операционные затраты "ArcelorMittal Кривой Рог" превысили $443 млн (в 2017 году – $337 млн). Общий объем капинвестиций в развитие предприятия в 2018–2022 годах по решению компании ArcelorMittal увеличен с $1,5 до $1,8 млрд.

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Как сообщалось, 22 мая президент Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем главы Службы безопасности Украины - начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ.

Баканов – близкий друг Владимира Зеленского, с 25 января 2013 года – руководитель ООО "Квартал 95". С декабря 2017 года – лидер партии "Слуга народа". На выборах-2019 возглавил штаб Владимира Зеленского.

"ArcelorMittal Кривой Рог" – крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".

По данным предприятия на конец 2018 года, в собственности Arcelor Mittal Duisburg GmbH (ФРГ) находится 95,128% его акций.

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