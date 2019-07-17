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17.07.19 14:02

Билл Гейтс впервые оказался ниже второго места в рейтинге миллиардеров

Основатель Microsoft Билл Гейтс впервые за все годы существования индекса миллиардеров от Bloomberg оказался в нем ниже второго места.

Билл Гейтс впервые оказался ниже второго места в рейтинге миллиардеров

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Гейтса обогнал генеральный директор LVMH, французский бизнесмен Бернар Арно, состояние которого теперь оценивается в $107,6 млрд. Он опережает Гейтса по размеру состояния на $200 млн.

Возглавляет рейтинг по-прежнему основатель Amazon Джефф Безос, активы которого оцениваются в $125 млрд.

При этом, как отмечает Bloomberg, на вершине этого рейтинга мог бы до сих пор быть Билл Гейтс, если бы не его щедрые пожертвования на благотворительность. По оценкам агентства, в фонд Bill & Melinda Gates Foundation бывший глава Microsoft перечислил уже $35 млрд.

Бернар Арно увеличил размер своих активов с начала года на $39 млрд. Он лидирует по этому показателю среди всех бизнесменов. Его опережает только Маккензи Безос, чье состояние увеличилось на $40,3 млрд.

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