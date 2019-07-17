Зеленский предложил отложить штрафы для водителей евроблях еще на 90 дней (обновлено)

Текст законопроекта еще не обнародован, передает БизнесЦензор.

Как пояснил на брифинге заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка, законопроектом предложено отложить применение штрафных санкций к тем, кто не успеет в установленный срок растаможить автомобили на европейских номерах, еще на 90 дней, передает Интерфакс-Украина.

"Предложение пока что звучит о 90 днях отсрочки для применения штрафных санкций. За эти 90 дней новый парламент и правительство предложат механизмы, каким образом, наконец, урегулировать эту проблему", – сообщил Рябошапка.

Чиновник отметил, что третья законодательная инициатива Зеленского, предложенная на внеочередное заседание Рады 18 июля, появилась в повестке дня совсем недавно после одной из региональных поездок президента.

"Во время одной из региональных поездок главы государства к нему обратилось много людей с тем, что с 24 августа к тем людям, которые не смогли вовремя растаможить автомобили на так называемых еврономерах, будут применены значительные штрафные санкции", – пояснил замглавы ОП.

Рябошапка отметил, что по информации Министерства инфраструктуры и МВД в Украине сегодня приблизительно от 600 до 800 тыс. автомобилей, которые до сих пор не растаможены и находятся на иностранной регистрации.

По мнению чиновника, в случае непринятия такого законопроекта парламентом может привести к достаточно серьезным конфликтам, "когда полиция начнет применять санкции, изымать автомобили".

Как сообщалось, в мае Верховная Рада отсрочила введение штрафных санкций (вплоть до конфискации авто) для владельцев автомобилей на иностранной регистрации, продлив период их растаможки без штрафов до 21 августа текущего года (ранее – до 21 мая).

До этого, с 23 февраля в Украине действовал общий режим растаможивания автомобилей на еврономерах по полной ставке акцизного налога, и уже с 24 мая предполагалось, что автовладельцы будут платить штрафы, цель которых - прекращение оборота использования данных автомобилей на территории Украины.

Таможни Государственной фискальной службы в период действия 50% скидки на акцизный налог при таможенном оформлении автомобилей с иностранной регистрацией, с 25 ноября 2018 года по 22 февраля 2019 года включительно, оформили по этим льготным условиям свыше 218 тыс. авто. Всего за указанный период в бюджет уплачено 13,5 млрд грн таможенных платежей.