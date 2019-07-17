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17.07.19 12:29

"Газпром" увеличил транзит газа через Украину на 25%

Российский "Газпром" на 25% увеличил транзит газа в ЕС через территорию Украины, сообщает компания "Укртрансгаз".

"Газпром" увеличил транзит газа через Украину на 25%

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза" сообщает БизнесЦензор.

"Сегодня из-за остановки на ремонт двух нитей обходного газопровода "Северный поток" Газпром резко увеличил объемы транзита газа в ЕС через украинскую ГТС - на 25%, или 60 млн куб. м / сутки", - сообщает "Укртрансгаз".

По состоянию на утро 17 июля заявка на транзит составляет 300,2 млн куб. м/сутки, таким образом словацкий направление загрузится на 99% (через межгосударственную точку ГИС Ужгород).

"При этом существующие свободные мощности ГТС Украины позволяют дополнительно перекачивать в страны Европы объемы газа, эквивалентные максимумам "Северного потока-2" и условном "Северного потока-3" вместе взятыми", - сообщает "Укртрансгаз".

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