Кабмин уволил и. о. главы ГФС Власова (обновлено)

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Как вы знаете, по ГФС Власов написал заявление на увольнение. С понедельника это увольнение будет реализовано - сегодня решение одобрено", – сказал премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания Кабмина в среду.

По его словам, поскольку Власов был главой ликвидационной комиссии ГФС, теперь эти обязанности Кабмин возложил на директора одного из департаментов службы.

Как сообщалось, 13 июля президент Владимир Зеленский призвал исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Александра Власова написать заявление об отставке.

В свою очередь глава ГФС 16 июля сообщил, что написал заявление об отставке с поста и.о. главы ГФС. Таким образом, он остается главой Одесской таможни.

Власов был назначен исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы осенью 2018 года. Решение о смене и.о. главы ГФС было принято в связи с отставкой Мирослава Продана.