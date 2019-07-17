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17.07.19 11:38

Венесуэла хочет перейтин на российский аналог SWIFT, – Bloomberg

Правительство Венесуэлы рассматривает возможность перехода на российский аналог SWIFT — систему передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

венесуэла

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

По их словам, чиновники венесуэльского ЦБ запросили информацию у коллег из РФ на случай введения санкций против Каракаса.

Источники отметили, что для перехода необходимо одобрение российского регулятора. ЦБ РФ и Венесуэлы не ответили на запрос агентства, а бельгийский оператор SWIFT отказался от комментариев.

В апреле Вашингтон ввел санкции против венесуэльского Центробанка. В мае американский Минфин расширил санкции в отношении Венесуэлы, включив в черный список две компании и два танкера. Под санкциями находится государственная нефтегазовая компания PDVSA.

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