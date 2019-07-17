Ericsson вернулась к прибыли благодаря спросу на 5G

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщается в пресс-релизе Ericsson, ее чистая прибыль в апреле-июне составила 1,71 млрд шведских крон ($182 млн) по сравнению с убытком в 1,89 млрд крон за аналогичный период прошлого года.

Выручка увеличилась на 10%, до 54,81 млрд крон.

Аналитики, опрошенные FactSet ожидали, что прибыль компании составит 1,7 млрд крон при выручке в 53,51 млрд крон.

Операционная рентабельность компании повысилась до 6,8% с 0,3% годом ранее, сообщается в отчетности. Валовая рентабельность выросла до 36,6% с 34,8%.

"Мы видим хорошую динамику в нашем бизнесе 5G как в области новых контрактов и новых коммерческих запусков, так и в том, что касается "живых" сетей. На сегодняшний день мы предоставили решения для почти двух третьих всех коммерческих сетей 5G", - заявил гендиректор компании Борье Экхольм.

Ericsson зафиксировала во втором квартале рост скорректированной операционной прибыли до 3,9 млрд крон с 2 млрд крон годом ранее. Показатель, однако, не дотянул до консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных Bloomberg, на уровне 4,4 млрд.

Акции Ericsson дешевеют в среду на 3,8%. С начала года капитализация компании увеличилась на 13,3%, превысив 300 млрд крон.