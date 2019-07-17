"Кернел" Веревского увеличил продажи зерна и подсолнечного масла

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Продажи подсолнечного масла увеличились на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого ФГ – до 1,6 млн тонн.

Продажи бутилированного масла выросли за этот период на 10% по сравнению с предыдущим годом и составила 131 млн л.

В 2019 ФГ заводы холдинга переработали 3,2 млн тонн масличных (подсолнечника и сои), что практически соответствует прошлогоднему показателю.

Экспорт зерновых из Украины за год составил 6,1 млн тонн (+58%). Перевалка зерна на экспортных терминалах агрохолдинга в Украине за 2019 ФГ увеличилась на 12% – до 4,6 млн тонн, в РФ – сократилась на 28%, до 1,4 млн тонн.

Холдинг за 2019 ФГ увеличил прием зерновых и масличных на хранение на 30% – до 4,3 млн тонн.

"Кернел" – крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла.

Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD является Андрей Веревский, который в октябре-декабре 2017 года увеличил свою долю с 38,13% до 39,47% (32,344 млн акций). Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром которой выступает сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".

Акции холдинга торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года.

"Кернел" в ІІІ кв. 2019 ФГ получил $25,9 млн чистой прибыли против $39,1 млн чистого убытка за аналогичный период прошлого года, выручка компании в январе-марте выросла на 48% - до $802,5 млн, EBITDA сократилась на 24% - до $55,3 млн.