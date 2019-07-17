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17.07.19 09:08

Министр экологии Франции подал в отставку из-за подозрений в растрате бюджетных денег

После всего 9 месяцев пребывания в должности министр экологии Франции Франсуа де Рюжи подал в отставку.

де,рюжи

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Причиной стал скандал, разгоревшийся после публикации расследования онлайн-издания Mediapart по расходам бюджетных средств на роскошные приемы. Де Рюжи передал заявление об отставке на рассмотрение премьер-министру Франции.

Согласно данным СМИ, находясь на должности спикера Национального собрания Франции, политик в период с октября 2017 по июнь 2018 года устроил около 10 торжественных ужинов за счет бюджетных средств, на которых подавали лобстеров и дорогие вина.

Как отмечается, гостями были преимущественно люди из окружения жены де Рюжи, которая работает журналисткой издания Gala.

Кроме того, по данным Mediapart, министр, несмотря на высокие доходы, арендует в провинции социальную квартиру для малообеспеченных.

Также сообщается, что правительство Франции начало расследование в отношении министра и заявило, что ему придется возместить средства, которые он мог присвоить. Сам де Рюжи вины не признает и заявляет, что стал жертвой "медийного суда Линча". Он также заявил, что подаст в суд против портала Mediapart из-за клеветы.

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