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17.07.19 08:29

Министр обороны Германии возглавит Еврокомиссию

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен избрана главой высшего органа исполнительной власти в Евросоюзе – Европейской комиссии.

Министр обороны Германии возглавит Еврокомиссию

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Она займёт должность c 1 ноября, сменив люксембуржца Жан-Клода Юнкера.

Фон дер Ляйен станет первой женщиной, возглавляющей этот орган. Ранее в своей карьере она уже стала первой женщиной, возглавляющей министерство обороны Германии, этот пост она покинет 17 июля.

За назначение фон дер Ляйен проголосовали 383 депутата, против – 327. Кандидатура чиновника стала результатом долгих переговоров на саммите Евросоюза в Брюсселе и дебатов в Европарламенте.

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