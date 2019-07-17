Агрохолдинг KSG Касьянова реструктуризировал долг перед немецким банком

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

По кредитному договору получено 11,5 млн евро, а остаток долга составляет 8,3 млн евро. В результате к погашению агрохолдингом подлежит 33% задолженности, что составляет 3,2 млн евро.

Кредитные средства LBBW привлекались агрохолдингом для покупки оборудования для свинокомплекса ООО "Рантье", входящего в состав KSG Agro.

Ранее KSG Agro смог успешно реструктуризировать другие займы у международных кредиторов.

Вертикально интегрированный холдинг KSG Аgro занимается производством, хранением, переработкой и продажей зерновых и масличных культур, а также свиноводством.

К концу 2016 года его земельный банк в Украине составлял около 62 тыс. га, включая 28 тыс. га в Крыму, над которыми компания не имеет контроля.

Агрохолдинг в 2016 году получил $3,91 млн чистой прибыли по сравнению с чистым убытком в $1,89 млн в 2015 году, выручка возросла на 8,6% – до $20,92 млн.

Мажоритарным акционером KSG Agro с долей 65% является Сергей Касьянов через панамскую компанию Olbis Investments Ltd. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3035972