Американская телесеть HBO купила права на украинский фильм

Соответствующий контракт официально подписан с продюсером картины Валерием Калмыковым, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Производство киноленты осуществила кинокомпания "Трумэн Продакшн" при поддержке Госкино.

"История Лизы" – психологическая драма о двух влюбленных парах. Одна – не совсем обычная, вторая – совсем необычная. Двое героев, страдающих синдромом Дауна, их называют еще "солнечными детьми". Но достаточно ли этот мир солнечный для них? Вряд ли. Поэтому они получили уникальную возможность: попасть в мир старого, черного-белого кино с помощью необычного экрана в магическом кинотеатре", – описывают ленту в Госкино.

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Указанный проект с рабочим названием "Сладкая иллюзия жизни" стал одним из победителей девятого конкурсного отбора Госкино. Государственная финансовая поддержка проекта составила 3,7 млн грн при общей стоимости производства фильма 7,41 млн грн.

Телепоказ фильма стартует с 1 мая 2020 года в Чехии, Словакии, Венгрии, Польши, Румынии, Молдове, Хорватии, Словении, Сербии, Косово, Черногории, Боснии и Герцеговине, Македонии и Болгарии.

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