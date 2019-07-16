Дочерняя компания Mondelez в Украине увеличила прибыль до 450 миллионов

Согласно отчету компании, ее выручка составила 5,9 млрд грн, увеличившись на 24%, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По данным отчетности, кондитерские изделия принесли 42% выручки, печенья – 24%, соленые закуски – 17%, остальное – какао-продукция и снэки.
При этом доля экспорта в общей сумме продаж составила 57%.
Долгосрочные обязательства у компании отсутствуют, а текущие за 2018 год выросли на 33% – до 1,9 млрд грн.
Нераспределенная прибыль по итогам прошлого года составила 1,4 млрд грн (-16%).
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ЧАО "Монделис Украина" входит в группу компаний Mondelēz International – одного из крупнейших в мире производителей шоколадной продукции, печенья, конфет, жевательной резинки.
В состав компании в Украине входят Тростянецкая кондитерская фабрика и дочернее предприятие ООО "Чипсы Люкс".
"Монделис Украина" реализует продукцию под торговыми марками "Корона", Milka, "Ведмедик "Барни", Tuc, "Belvita! Доброе Утро!", "Люкс", Halls, Dirol, Picnic.
99,94% ЧАО "Mondelez Украина" принадлежит Kraft Foods Entity Holdings B.V. (Нидерланды).