Поголовье коров и свиней в Украине продолжает падать, – Госстат

Согласно информации Государственной службы статистики (Госстат), поголовье коров к указанной дате сократилось на 4,4% – до 1,92 млн голов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Поголовье свиней на 1 июля текущего года сократилось на 0,4% – до 6,41 млн голов, поголовье овец и коз сократилось на 3,5% – до 1,58 млн голов.

В то же время поголовье птицы в стране по сравнению с 1 июля 2018 года выросло на 2,9% – до 253,62 млн голов.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя, зоны проведения ООС.

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Как сообщалось со ссылкой на Госстат, поголовье крупного рогатого скота в Украине в 2018 году составило 3,38 млн голов, что на 4,3% меньше, чем в 2017 году.

Поголовье свиней сократилось на 2% – до 5,99 млн голов, овец и коз на 3,1% – до 1,27 млн голов, птицы выросло на 2,9% – до 210,79 млн голов.

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