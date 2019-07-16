Бизнес улучшил ожидания по стабильности курса гривни, – опрос НБУ

Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний, которое Национальный банк Украины (НБУ) провел вво втором квартале 2019 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В частности, 38,2% компаний ожидает, что объемы производства возрастут на протяжении следующих 12 месяцев, и только 10,5% прогнозируют снижение.

"Существенно улучшились ожидания бизнеса по инфляции. Предприниматели ожидают, что темп роста потребительских цен в течение следующих 12 месяцев замедлится до 7,7%. В предыдущем квартале показатель был выше – 9%", – сказано в сообщении.

При этом выросла доля компаний, которая ожидает однозначного показателя инфляции – до 69,8% во втором квартале с 58,9% в предыдущем квартале.

"Улучшение инфляционных ожиданий связано, в частности, оптимистичными прогнозами бизнеса относительно курса гривни. В течение следующих 12 месяцев бизнес ожидает курс на уровне 28,82 грн/$. В предыдущем квартале этот показатель составлял 29,32 грн/$. В то же время более трети компаний – 33,4% – ожидает, что курс не превысит 28 грн/$", – отмечают в НБУ.

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По данным опроса, во втором квартале уровень деловой активности предприятий несколько снизился, но остается высоким: индекс деловых ожиданий (ИДО) на следующие 12 месяцев составляет 117,8% (в предыдущем квартале – 119,7%).

При этом почти треть компаний – 29,5% – ожидает улучшения своего финансового состояния в течение следующих 12 месяцев, только 6,6% – ухудшения. Остальные компании не прогнозируют изменений. Наиболее оптимистично настроенные компании в сфере строительства.

Почти 40% компаний прогнозируют рост объемов продаж в течение следующих 12 месяцев. Лишь 9,8% ожидают их снижения. При этом 30,8% компаний прогнозируют рост объема инвестиций в оборудование, а 8,2% предприятий ожидают их сокращения.

Пятая часть компаний – 19,1% – прогнозирует, что количество работников на их предприятиях расти. А 14,7% компаний ожидают сокращения персонала. Наиболее оптимистично настроены предприятия торговли, строительства, а также транспорта и складского хозяйства.

"Бизнес снизил ожидания по повышению зарплаты работникам. Выросла доля компаний (с 25,4% до 33,7%), которые прогнозируют неизменность расходов на оплату труда в течение следующих 12 месяцев. Зато до 65,4% сократилась доля компаний, которые считают, что их расходы на оплату труда работников в течение следующих 12 месяцев вырастут (в предыдущем опросе – 74,1%). Менее одного процента компаний прогнозируют снижение зарплат", – отмечается в сообщении.

В то же время доля компаний, планирует привлекать кредиты в течение следующих 12 месяцев, выросла до 41,5% (с 38,2% квартал назад).

"Основными факторами, которые по оценкам бизнеса ограничивают способность наращивать производство, остаются высокие цены на энергоносители, а также на сырье и материалы", – констатируют в НБУ.

Как отмечают в Нацбанке, опрос проводился с 3 мая по 4 июня, в нем приняли участие 699 предприятий из 22 регионов страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой и Луганской областей).