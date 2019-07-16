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16.07.19 20:36

ЦИК заплатит 14 миллионов за печать политических плакатов для выборов

Центральная избирательная комиссия 13 июля по результатам тендера заказала ГП "Киевская офсетная фабрика" Министерства финансов печать плакатов на 14,29 млн грн.

ЦИК заплатит 14 миллионов за печать политических плакатов для выборов

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Сначала по результатам аукциона договор подписали на 14,31 млн грн. Однако в тот же день сумму уменьшили дополнительным соглашением до 14,29 млн грн. При этом объем заказа не изменился.

Согласно условиям договора, до 16 июля напечатают 3 миллиона информационных плакатов партий, от которых зарегистрированы кандидаты в народные депутаты в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

В том числе 10% от общего количества, или 300 тыс., составят плакаты размером 700х540 мм по 6,54 грн за штуку, 50% – 1,5 млн плакатов размером 700х1000 мм по 6 грн, 40% – 1,2 млн плакатов размером 700х780 мм по 2,79 грн.

Плакаты на офсетной бумаге №1 плотностью не менее 80 г/кв. м, непрозрачностью не менее 91%, белизной не менее 140%, яркостью не менее 100% с цветными фотографиями 8х10 см доставят в окружные избирательные комиссии и Министерство иностранных дел.

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Как отмечает издание, в феврале ЦИК заказывала другому подрядчику плакаты кандидатов в президенты размером 594х841 мм на такой же бумаге с цветными фотографиями 9х13 см по 2,79 грн.

Предложение победителя нынешнего тендера было всего на 0,5% ниже ожидаемой стоимости закупки в 14,38 млн грн.

Государственную "Киевскую офсетную фабрику" Минфина с 2017 года возглавляет Игорь Пришляк.

Ее единственным конкурентом было столичное ООО "Сигматрейд" киевлянина Алексея Правила, который также является совладельцем ООО "Нео-Дизайн", причем никто не снижал цену в ходе аукциона.

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