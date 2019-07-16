ЦИК заплатит 14 миллионов за печать политических плакатов для выборов

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".
Сначала по результатам аукциона договор подписали на 14,31 млн грн. Однако в тот же день сумму уменьшили дополнительным соглашением до 14,29 млн грн. При этом объем заказа не изменился.
Согласно условиям договора, до 16 июля напечатают 3 миллиона информационных плакатов партий, от которых зарегистрированы кандидаты в народные депутаты в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
В том числе 10% от общего количества, или 300 тыс., составят плакаты размером 700х540 мм по 6,54 грн за штуку, 50% – 1,5 млн плакатов размером 700х1000 мм по 6 грн, 40% – 1,2 млн плакатов размером 700х780 мм по 2,79 грн.
Плакаты на офсетной бумаге №1 плотностью не менее 80 г/кв. м, непрозрачностью не менее 91%, белизной не менее 140%, яркостью не менее 100% с цветными фотографиями 8х10 см доставят в окружные избирательные комиссии и Министерство иностранных дел.
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Как отмечает издание, в феврале ЦИК заказывала другому подрядчику плакаты кандидатов в президенты размером 594х841 мм на такой же бумаге с цветными фотографиями 9х13 см по 2,79 грн.
Предложение победителя нынешнего тендера было всего на 0,5% ниже ожидаемой стоимости закупки в 14,38 млн грн.
Государственную "Киевскую офсетную фабрику" Минфина с 2017 года возглавляет Игорь Пришляк.
Ее единственным конкурентом было столичное ООО "Сигматрейд" киевлянина Алексея Правила, который также является совладельцем ООО "Нео-Дизайн", причем никто не снижал цену в ходе аукциона.