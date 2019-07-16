БизнесЦензор

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16.07.19 17:47

Минфин провел рекордное размещение облигаций на внутреннем рынке

По результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 16 июля в государственный бюджет привлечено 33,29 млрд грн (в эквиваленте по курсу Национального банка Украины (НБУ).

Минфин провел рекордное размещение облигаций на внутреннем рынке

Как передает БизнесЦензор, об этом министр финансов Оксана Маркарова сообщила на своей странице в сети Facebook.

"Крупнейшие размещение года! 33,3 млрд гривен в государственный бюджет, из которых 7,4 млрд в гривне и $1 млрд в долларах США", – сообщила глава Минфина.

Маркарова указала, что при этом министерству удалось снизить стоимость привлеченных средств.

"Ставки доходности снижены по всем инструментам, особенно по 3-месячным ОВГЗ в гривне – 17,0% (снижение на 24 базисных пункта), по 1-летним ОВГЗ в долларах США – 6,5% (снижение на 50 б.п.), по 2-летним ОВГЗ в долларах США – 7% (снижение на 50 б.п.)", – уточнила министр финансов.

Как сообщалось, по результатам предыдущего размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 9 июля Минфин привлек в государственный бюджет 6,01 млрд грн, что на 2 млрд грн меньше, чем неделей ранее. При этом уровень доходности снижен почти по всем инструментам.

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