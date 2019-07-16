Минфин провел рекордное размещение облигаций на внутреннем рынке

Как передает БизнесЦензор, об этом министр финансов Оксана Маркарова сообщила на своей странице в сети Facebook.

"Крупнейшие размещение года! 33,3 млрд гривен в государственный бюджет, из которых 7,4 млрд в гривне и $1 млрд в долларах США", – сообщила глава Минфина.

Маркарова указала, что при этом министерству удалось снизить стоимость привлеченных средств.

"Ставки доходности снижены по всем инструментам, особенно по 3-месячным ОВГЗ в гривне – 17,0% (снижение на 24 базисных пункта), по 1-летним ОВГЗ в долларах США – 6,5% (снижение на 50 б.п.), по 2-летним ОВГЗ в долларах США – 7% (снижение на 50 б.п.)", – уточнила министр финансов.

Как сообщалось, по результатам предыдущего размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 9 июля Минфин привлек в государственный бюджет 6,01 млрд грн, что на 2 млрд грн меньше, чем неделей ранее. При этом уровень доходности снижен почти по всем инструментам.

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