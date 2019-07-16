"Укрэнего" заметило дефицит резервов после запуска рынка электроэнергии

Об этом глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил в ходе круглого стола "Запуск оптового рынка электрической энергии: первые результаты и вызовы", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

"Причина – не все сегменты рынка запущены, в частности, отсутствует рынок вспомогательных услуг. Сейчас "Укрэнерго" совместно с регулятором работает над тем, чтобы ускорить квалификацию поставщиков вспомогательных услуг", – сказал Ковальчук.

Глава "Укрэнерго" отметил, что сейчас в большинстве часов покрытие необходимых резервов предложениями генерирующих компаний составляет около 55-60%. Энергосистема работает с пониженной надежностью.

"Ситуацию с дефицитом резервов надо срочно исправлять. Это хоть и косвенно, но все же влияет на ценообразование. В то же время положительным является то, что несмотря на дефицит резервов, у нас нет значительных отклонений надежности работы как генерирующего оборудования, так и сети передачи данных, а также это не вызывает реального дефицита мощности в системе", – подчеркнул Ковальчук.

Также глава НЭК указал, что в течение 10 дней работы нового рынка электроэнергии существенно улучшилось качество данных коммерческого учета.

"Считаем, что потенциальные небалансы, вызванные некачественным коммерческим учетом, будут значительно ниже, чем те, что мы прогнозировали перед запуском рынка", – сказал Ковальчук.

В то же время топ-менеджер отметил, что данные коммерческого учета малой генерации из ВИЭ, присоединенной к сетям ОСР (оператора системы распределения), пока не в полном объеме поступают на MMS (Market Management System). Объем потерь в сетях ОСР сегодня является заниженным относительно тех, которые будут после финального уточнения всех данных. Данные коммерческого учета постоянно обновляются. Поэтому сейчас наиболее точные данные на платформе MMS по 1 июля, а наименее – по 14 июля.

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Как сообщалось, накануне глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что средневзвешенная цена электрической энергии, сложившаяся для промышленных потребителей в условиях нового оптового рынка (на всех его сегментах), по итогам первых десяти дней работы новой модели выросла на 30% по сравнению с оптовой рыночной ценой в июне.

Напомниим, 1 июля во исполнение принятого в апреле 2017 года закона "О рынке электроэнергии" в Украине запущен новый оптовый рынок электроэнергии, предполагающий переход от работы по модели единого покупателя к конкурентному механизму, предусматривающему двусторонние договора (ДД) между производителями и крупными потребителями, поставщиками, балансирующий рынок (где будут рассчитываться разница между прогнозным и фактическим объемом потребления и его стоимость), рынок "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточный рынкок (ВСР, на нем закупается электроэнергия на ближайшие часы), рынок вспомогательных услуг.

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