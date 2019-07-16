Глава СБУ объявил о разоблачении крупной хакерской группировки в Одессе

Об этом на брифинге заявил и.о. председателя СБУ Иван Баканов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-центр спецслужбы.

Согласно сообщению, оперативники установили, что участники группировка на территории Украины организовала и длительное время (с 2007 года) оказывала виртуальные услуги хакерам и другим преступникам, создавая им условия для беспрепятственного осуществления противоправной деятельности в сети интернет.

Для этого злоумышленники использовали Dark Net – скрытую от обычных пользователей часть интернет-сети, где возможно анонимно приобрести оружие, наркотики и тому подобное. Кроме того, хостинг в Dark Net не отвечает ни на запросы правоохранительных органов, ни на жалобы правообладателей.

"Уже несколько дней среди тех, кто не только слышал, но и пользовался Dark Net, бурлит паника и попытки связаться с организаторами "абьюзустойчивого" хостинга, который мы недавно нейтрализовали в Одессе. Так была пресечена деятельность сотни, а возможно тысячи, противоправных посягательств в сети интернет на граждан Украины, США, Японии и Европы, их органы власти и управления, объекты критической инфраструктуры", – заявил Баканов.

Глава СБУ добавил, что организатором группировки являлся гражданин Украины, который свой первый хакерский опыт получил в Москве в середине 2000-х. Уже в 2007 году он начал предоставлять свои услуги хакерам всего мира через украинские сети, тщательно скрывая фактическое местонахождение своего оборудования от правоохранителей и спецслужб любой страны.

Оборудование периодически находили украинские, российские, американские правоохранители, изымали его, временно прекращали деятельность, но хакерская группа вскоре продолжала действовать.

По данным СБУ, на сегодня группировка насчитывает около десяти основных участников и десятки пособников, посредников в ряде стран мира, а также тысячи клиентов.

Читайте также: Раскрыта международная группа хакеров, похитившая более $100 миллионов

"Они обеспокоены тем, что в руках спецслужб оказались сотни терабайт данных, которые могут стать доказательствами в сотнях уголовных дел во всем мире. По нашим оценкам, речь может идти о 40% русскоязычного сегмента Dark Net", – подчеркнул вр.и.о. главы СБУ.

Баканов отметил, что только в США в отношении этого гражданина Украины выдвинуто обвинений в среднем на пятьдесят лет заключения. Он обвиняется в мошенничестве, несанкционированном вмешательстве, краже персональных данных и ряде других преступлений по американскому уголовному законодательству.

В Украине организатору и еще одному участнику группировки объявлено подозрение в в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 361 и ч. 3 ст. 301 Уголовного Украины, и избрана мера пресечения – домашний арест.

Во время обысков при участии ГБР и ГПУ на территории частного дома вблизи Одессы был найден настоящий дата-центр с резервным автономным источником электропитания, охраной, мощными каналами доступа к интернет, который был тщательно скрыт.

"Из него изъято почти полторы сотни серверов, на которых размещались тысячи хакерских ресурсов, некоторые из них остались зашифрованными, много ресурсов были настроены таких образом, чтобы не хранить следов преступной деятельности", – добавил вр.и.о. начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Николай Кулешов.

Предварительное исследование сетевого оборудования и оценка диапазонов IP-адресов, используемых группировкой, указывает на минимум три автономные системы, зарезервированные за предприятиями Российской Федерации.

"Учитывая контрразведывательную режим, существующий в РФ, а также технологические особенности организации и построения СОРМ-3, владение и управление этим номерным ресурсом со стороны группировки не могло состояться без контроля и прикрытия российских спецслужб. Эта информация позволяет СБУ получить более четкое представление о схемах кибератак на украинском объекты критической инфраструктуры, о роли российских спецслужб в кибератаках на другие страны", – заявляют в СБУ.

Баканов уточнил, что эту группировку организовал гражданин Украины Михаил Рытиков (Титов), 1987 г. р., передает Интерфакс-Украина.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram